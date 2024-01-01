В Прикамье похоронили гранатомётчика Илдара Имайкина Он погиб в СВО в марте этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В Бардымском муниципальном округе простились с погибшим в зоне спецоперации Илдаром Имайкиным. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.

Чиновники сообщили, что в сентябре 2023 года военнослужащий подписал контракт.

Он участвовал в СВО в качестве гранатомётчика мотострелковой роты мотострелкового батальона, служил в звании ефрейтора и погиб 7 марта этого года при выполнении спецзадач в ходе боевых действий на территории Украины. За самоотверженность и отвагу его наградили Орденом мужества (посмертно).

Фото: администрация Бардымского округа

Напомним, ранее, 3 октября, в Гайнском муниципальном округе простились с военнослужащим Александром Медведевым, уроженцем п. Серебрянка, погибшим в зоне боевых действий специальной военной операции.

Гвардии сержант Медведев служил стрелком-зенитчиком ракетной батареи. Он погиб 23 сентября этого года при исполнении обязанностей военной службы. Обстоятельства гибели не сообщаются.

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