В Пермском крае похоронят участника СВО Александра Медведева Он погиб в 36 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

В Гайнском муниципальном округе 3 октября состоятся похороны военнослужащего Александра Медведева, уроженца п. Серебрянка, погибшего в зоне боевых действий специальной военной операции. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях глава муниципалитета Елизавета Шалгинских.

По её словам, гвардии сержант Медведев служил стрелком-зенитчиком ракетной батареи. Погиб 23 сентября этого года при исполнении обязанностей военной службы. Обстоятельства гибели не сообщаются.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра и разделяем горечь невосполнимой утраты. В памяти земляков Александр навсегда останется героем», - написала чиновница.

Прощание с военнослужащим пройдёт 3 октября в 13:00 в Доме культуры в п. Серебрянка.

Напомним, ранее, 2 октября, в с. Сепыч Верещагинского округа простились с погибшим на СВО рядовым Виктором Жабюком. В спецоперации мужчина участвовал в качестве гранатомётчика мотострелкового отделения и погиб 24 июля этого года. Обстоятельства его гибели не уточнялись.

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