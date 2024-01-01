В Пермском крае похоронят участника СВО Александра Медведева
Он погиб в 36 лет
В Гайнском муниципальном округе 3 октября состоятся похороны военнослужащего Александра Медведева, уроженца п. Серебрянка, погибшего в зоне боевых действий специальной военной операции. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях глава муниципалитета Елизавета Шалгинских.
По её словам, гвардии сержант Медведев служил стрелком-зенитчиком ракетной батареи. Погиб 23 сентября этого года при исполнении обязанностей военной службы. Обстоятельства гибели не сообщаются.
«Приносим соболезнования родным и близким Александра и разделяем горечь невосполнимой утраты. В памяти земляков Александр навсегда останется героем», - написала чиновница.
Прощание с военнослужащим пройдёт 3 октября в 13:00 в Доме культуры в п. Серебрянка.
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