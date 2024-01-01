На СВО погиб уроженец Прикамья Виктор Жабюк Его похоронят 2 октября на малой родине Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Верещагинского городского округа сообщила о гибели в ходе специальной военной операции на Украине рядового Виктора Жабюка.

«Горечь утраты снова постигла верещагинскую землю. В ходе специальной военной операции, при выполнении боевых задач, 24 июля погиб рядовой Виктор Васильевич Жабюк», — сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Виктор Жабюк родился в п. Субботники 8 ноября 1978 года. Окончил Сепычевскую школу. В мае этого года решил отправиться на СВО. В спецоперации мужчина участвовал в качестве гранатомётчика мотострелкового отделения. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Церемония прощания состоится 2 октября в с. Сепыч по адресу: переулок Сосновый, 1-1. Там же пройдёт траурный митинг.

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