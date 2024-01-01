Зарина Ситдикова С начала года на пожарах в Пермском крае погибло девять детей В МЧС настоятельно рекомендуют оснащать дома пожарными извещателями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2024 года в Пермском крае на пожарах погибло девять детей. Об этом сообщается в telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Ранее ведомство сообщало, что в 2023 году огонь стал причиной гибели 13 детей, а в 2022 году на пожарах скончались четыре ребёнка. Чаще всего возгорание происходило из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также из-за неосторожного обращения с огнём или неисправности транспортного средства.

В МЧС призвали родителей напомнить детям основные правила пожарной безопасности. По данным ведомства, в случае возгорания необходимо сразу сообщить взрослым и звонить в пожарную охрану по телефонам 01 либо 112; не нужно прятаться в шкаф или под кровать; нельзя открывать окна и двери; надо выбегать из помещения на улицу; дышать во время пожара необходимо через влажную ткань.

Кроме того, в МЧС призвали родителей установить в доме пожарный извещатель, который помогает обнаружить возгорание и оповестить о задымлении громким звуком, а также никогда не оставлять детей одних даже на короткое время.

Как писал «Новый компаньон», в ночь на 21 октября в п. Уральском во время пожара в многоквартирном деревянном доме погибли трое детей, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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