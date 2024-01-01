В Прикамье возле дома, где в пожаре погибли трое детей, усилят патрулирование После ЧП в Уральском провели внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 21 октября, решено было после завершения следственных мероприятий усилить наружные наряды для обеспечения сохранности имущества граждан в сгоревшем доме. Об этом сообщил глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов.





По словам Хаертдинова, для оценки возможности проживания во втором подъезде привлечена специализированная организация. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии, водоснабжения и отопления.





После завершения расследования причин ЧП, по словам Хаертдинова, сотрудники правоохранительных органов усилят патрулирование территории для обеспечения безопасности имущества граждан из пострадавшего дома. Кроме того, будет ограничен доступ к подъездам путём блокировки окон и дверей.





Причины пожара ещё устанавливаются. Дом не был аварийным, его построили в 1981 году.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Уральском во время пожара погибли трое детей, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Дом не был оснащён пожарным извещателем. В Уральском составляется список нуждающихся в пожарных извещателях.

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