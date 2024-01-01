В Перми откроется ещё один магазин сети Modi Он заработает в ноябре Поделиться Твитнуть

фото: ТРК "Семья"

Администрация торгово-развлекательного комплекса «Семья» подписала соглашение о запуске крупного магазина подарков и сувениров Modi. Магазин будет расположен на третьем этаже второй очереди ТРК, и его открытие запланировано на середину ноября. Об этом сообщает пресс-службой комплекса.

Сеть Modi была основана в 2017 году и на сегодняшний день включает более 100 точек розницы по всей России. Площадь нового магазина в ТРК «Семья» составит 170 кв. м.

Как отметила Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС», предварительные данные показывают, что магазин Modi будет особенно привлекательным для детей, молодёжи и жителей Перми, занимающихся оформлением своих домов. В ассортименте Modi представлено множество товаров, начиная от оригинальных канцелярских принадлежностей и заканчивая стильными аксессуарами, которые помогут преобразить интерьер.

Напомним, в марте 2023 года в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в Перми магазин российского бренда Modi, специализирующегося на продаже lifestyle-вещей.

В отделе продаётся декор для дома, подарки, канцелярия, игрушки, бижутерия, уходовая косметика и пр. Магазин расположен на первом этаже, его площадь составляет 207 кв. м.

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