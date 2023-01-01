Елена Синица В ТРЦ «Планета» открылся российский бренд modi Магазин расположен на первом этаже Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Сегодня, 21 марта, в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин российского бренда modi, специализирующегося на продаже lifestyle-вещей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

В отделе можно приобрести декор для дома, подарки, канцелярию, игрушки, бижутерию, уходовую косметику и многое другое.





Магазин расположен на первом этаже, его площадь составляет 207 кв. м.

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