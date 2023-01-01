Елена Синица
В ТРЦ «Планета» открылся российский бренд modi
Магазин расположен на первом этаже
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Сегодня, 21 марта, в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин российского бренда modi, специализирующегося на продаже lifestyle-вещей. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.
В отделе можно приобрести декор для дома, подарки, канцелярию, игрушки, бижутерию, уходовую косметику и многое другое.
Магазин расположен на первом этаже, его площадь составляет 207 кв. м.
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