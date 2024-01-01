Пермяки предлагают ставить взрослых квадроберов на учёт к психиатру А детей-квадроберов оставить в покое Поделиться Твитнуть

Совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. Такого мнения придерживается 30% экономически активных жителей Перми, опрошенных Superjob 14-18 октября.

Ещё 29% респондентов выступают за то, чтобы не вмешиваться и предоставить возможность каждому выражать себя. 13% предлагают привлечь взрослых квадроберов к общественным работам, а 7% — применить к ним административные штрафы.

Молодёжь в возрасте до 34 лет чаще других считает, что на такой способ самовыражения не надо обращать внимания. Граждане старше 45 лет, наоборот, чаще поддерживают идею учёта у психиатра, участие в общественных работах и наложение штрафов.

Что касается детей, то каждый третий опрошенный считает, что не стоит обращать внимание на такое увлечение несовершеннолетних. Четверть респондентов уверены, что лучшим решением будут консультации у психолога, 15% — штрафы для родителей, 10% — принудительная запись в спортивные или театральные кружки. Более молодые респонденты (38%) выступают за невмешательство, в то время как старшие (27% и 20%) поддерживают активные карательные меры.

По данным опроса, 82% родителей утверждают, что их дети не интересуются квадробингом, их больше беспокоит зависимость детей от компьютеров и смартфонов.

Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что в Перми делают корм для квадроберов.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.