Пермский «Молот» одержал первую победу после серии поражений Под руководством нового тренера команда пермяков обыграла «Ижсталь» со счётом 7:2 Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канала ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» сумел прервать серию неудачных матчей победой. На заключительном выездном матче в столице Удмуртии пермяки обыграли «Ижсталь» со счётом 7:2.

Голы в ворота соперника забили Даниил Тесанов, Арсений Ерохин, Руслан Галимзянов, Максим Кицин и Игорь Зенчиков. Кроме того, дважды отличился Александр Волков.

Отметим, эта победа «Молота» оказалась первой после шести поражений. В этом матче пермяки играли под руководством нового главного тренера — Евгения Попихина, которого назначили совсем недавно. Кроме того, старшим тренером «Молота» стал Андрей Никишов.

«Интересная игра, и соперник сегодня хорошо сыграл. Много голов забили. Ребята вчера и сегодня хорошо потренировались, готовились. Нам эта игра была очень нужна после серии поражений. Парни это сделали, молодцы. Готовимся, идём дальше. Ребята уже были сыты по горло поражениями, поэтому сегодня они молодцы. Показали, что могут играть и выигрывать, — это самое главное», — прокомментировал итог игры Евгений Попихин.

Фото: ТГ-канал ХК «Молот»

Напомним, ранее, 18 октября, пермскому хоккейному клубу не удалось прервать серию неудачных матчей. В выездной игре с нефтекамским «Торосом» пермяки уступили 4:1, и это поражение стало шестым подряд.

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