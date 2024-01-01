Алёна Бронникова Пермскому «Молоту» не удалось прервать серию поражений Матч окончился счётом 4:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермскому хоккейному клубу «Молот» не удалось прервать серию неудачных матчей. В выездной игре с нефтекамским «Торосом» пермяки уступили 4:1. Это поражение стало шестым подряд. Единственная шайба была забита Олегом Ломако на 23-й минуте.

Заключительный матч выездной серии пройдёт 20 октября. Соперником «Молота» станет ижевская «Ижсталь».

Прошлая игра в Нижнем Новгороде против клуба «Торпедо-Горький» завершилась со счётом 6:2 в пользу соперника. После этого в клубе заявили об изменениях в тренерском штабе. 16 октября стало известно, что главный тренер «Молота» Юрий Панов и старший тренер Эдуард Волков уходят в отставку по обоюдному решению сторон. Кто будет назначен вместо Панова, станет известно в ближайшее время. Как рассказали в пресс-службе клуба, в данный момент ведутся переговоры.

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