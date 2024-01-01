Продажи автомобилей Lada в Пермском крае за месяц упали на 9,5% В сентябре было зарегистрировано 819 машин Поделиться Твитнуть

В Прикамье на 9,5% в снизились продажи автомобилей Lada в сентябре, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года. За сентябрь в регионе зарегистрировано 819 единиц этой марки, хотя в сентябре 2023-го года их было 905. Такие данные приводит сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA.

Несмотря на тенденцию к снижению объёма продаж Lada, популярность отечественного автобренда по-прежнему остаётся популярной у жителей Прикамья: доля на рынке новых авто 46,7%.

Интересно, что в августе в нашем регионе объём регистраций автомобилей марки Solaris удвоился. В этом месяце было зарегистрировано 57 новых автомобилей этой марки. Доля продаж Solaris на местном рынке достигла 2,1 %.

Напомним, в мае этого года в Пермском крае было зарегистрировано свыше 2,25 тыс. новых автомобилей, что на 80% больше, чем год назад. Среди новых самыми популярными являются модели брендов Lada, Chery и Haval, в топ-10 также вошли автомобили Geely, Changan, OMODA, EXEED, Москвич и JAECOO.

Кроме того, в августе аналитики сервиса «Авито» представили результаты исследования по продажам автозапчастей. Как выяснилось, в первой половине 2024 года в Перми сильнее всего выросли продажи автозапчастей к автомобилям Haval, Audi и Chery. Среди самых востребованных оказались кузовные детали, электрооборудование и двигатели. Объём продаж новых запчастей увеличился на 14%, а б/у — всего на 1%.

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