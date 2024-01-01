Алёна Бронникова За полгода в Перми сильнее всего выросли продажи автозапчастей к Haval, Audi и Chery В целом рост продаж автозапчастей составил 6% Поделиться Твитнуть

По сравнению с прошлым годом, в первой половине 2024 года в Перми сильнее всего выросли продажи автозапчастей к автомобилям Haval, Audi и Chery. Как показали результаты исследования сервиса «Авито», среди самых востребованных оказались кузовные детали, электрооборудование и двигатели.

Специалисты отмечают, что доля приобретённых на сайте новых деталей в общем объёме показывает положительную динамику. Объём продаж новых запчастей увеличился на 14%, а б/у — всего на 1%. На новые детали приходится более 60% сделок в категории.

Также жители столицы Прикамья всё чаще стали покупать запчасти для иностранных автомобилей. Больше всего — для автомобилей Hyundai, Kia и Toyota. В целом продажи автозапчастей увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом.

«Различные исследования показывают, что доля новых автомобилей китайских производителей на российском рынке достигла 60%, и такая динамика не могла не сказаться на рынке автокомпонентов. Запчасти для китайских авто покупали в первом полугодии 2024 года в 1,8 раз чаще, чем в первые шесть месяцев 2023 года», — добавил руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» Алексей Головин.

Наиболее востребованными оказались запчасти для Hyundai и KIA — на них пришлось 6% продаж, для Toyota — 4%, а также Lada и Ford — 3 и 2% соответственно. Сильнее всего выросли продажи деталей для Haval, в четыре раза по сравнению с АППГ, также заметно выросли продажи запчастей для Audi — в два раза, Chery — на 77%, а также BMW и Volkswagen.

Самыми продаваемыми в январе-июне 2024 года оказались кузовные детали (зеркала, бамперы, капоты и пр.), на них пришлось 30% продаж. Рост составил 9%, а средняя стоимость — 4 тыс. руб. Чаще всего их покупали для Hyundai Motor Group, SAT и VAG.

Также часто покупали элементы электрооборудования (кнопки старт-стоп с автозапуском со смартфона, диоды для повышения напряжения генератора, кнопки обогрева зеркал) — 12%, рост составил 5%, средний чек — 3 тыс. руб. В этой категории чаще всего ищут запчасти для Hyundai Motor Group, VAG и BMW.

Следом за ними по объёмам продаж идут двигатели и детали для них (11%), рост — 24%, средняя стоимость — 14 тыс. руб., а также подвеска (8%), средняя цена — 4 тыс. руб., и автосвет (6%), средняя цена — 5 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в мае в Пермском крае было зарегистрировано свыше 2,25 тыс. новых автомобилей, что на 80% больше, чем год назад. Среди новых самыми популярными являются модели брендов Lada, Chery и Haval, в топ-10 также вошли автомобили Geely, Changan, OMODA, EXEED, Москвич и JAECOO.

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