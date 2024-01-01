В Прикамье на 70% выросли продажи новых автомобилей В тройку лидеров вошли два китайских бренда Поделиться Твитнуть

В мае 2024 года в Пермском крае зарегистрировано свыше 2,25 тыс. новых автомобилей, это на 80% больше, чем год назад. В целом, за пять месяцев текущего года в Прикамье зарегистрировано более 10 тыс. новых автомобилей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок иномарок в Пермском крае прирос на 102,6%. Об этом сообщают аналитики компании VERRA.

Среди новых самыми популярными в Прикамье сейчас являются модели брендов Lada, Chery и Haval, в топ-10 также вошли автомобили Geely, Changan, OMODA, EXEED, Москвич и JAECOO.

Кроме того, в мае этого года в нашем регионе было зарегистрировано свыше 7 тыс. автомобилей с пробегом, что на 4,2% меньше, чем в этом же месяце 2023 года. В целом, за январь-май 2024 года в Пермском крае зарегистрировано более 32,5 тыс. подержанных авто — это на 3,2% меньше, чем в АППГ. В этом сегменте самыми востребованными брендами стали Lada, Kia и Toyota. Доля транспортных средств старше десяти лет составила 61%.

Что касается российского рынка в целом, то в мае 2024 года было реализовано свыше 127,5 тыс. новых авто, прирост к маю 2023 года составляет 76,6%. Рост на 170% показали модели китайских производителей. Таким образом, китайские бренды увеличили свою долю на рынке России до 61%.

Российский рынок авто с пробегом показал снижение на 5%, всего реализовано более 2,4 млн автомобилей.

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