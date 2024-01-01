В Прикамье грузовик насмерть сбил пешехода ДТП случилось под Лобаново Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Как сообщает Госавтоинспекция Прикамья, 19 октября на территории Пермского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По данным ведомства, около 21:00 по автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь (подъезд к п. Ачит) двигался большегруз «Ситрак», которым управлял мужчина 1962 г.р. На 20 км он сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть слева направо, от д. Казабаево в направлении с. Лобаново.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Полиция устанавливает его личность, по факту автоаварии проводится проверка.

Напомним, на этой неделе произошло сразу два смертельных ДТП, в которых погибли пешеходы, с разницей в один день. Так, 16 октября на Лядовском тракте 24-летний водитель автомобиля «Омода» насмерть сбил пешехода 1989 г.р., который находился на проезжей части. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Затем, в ночь на 17 октября, на территории Юсьвинского городского округа около 2:40 на 24 км автодороги Кудымкар—Усолье автобус «Хайгер», за рулём которого был мужчина 1969 г.р, сбил пешехода, находившегося на проезжей части. В результате мужчина получил смертельную травму.

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