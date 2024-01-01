На севере Прикамья водитель автобуса насмерть сбил пешехода ДТП случилось в Юсьве Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В ночь на 17 октября на территории Юсьвинского городского округа произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

По данным Госавтоинспекции Прикамья, около 2:40 по автодороге Кудымкар—Усолье в направлении Кудымкара ехал автобус «Хайгер», за рулём которого был мужчина 1969 г.р. На 24 км автодороги он сбил пешехода, находившегося на проезжей части. В результате мужчина получил смертельную травму.

Полиция устанавливает его личность, а по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, буквально за день до этого, 16 октября, на Лядовском тракте 24-летний водитель автомобиля «Омода» насмерть сбил пешехода 1989 г.р., который находился на проезжей части. По факту происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ведомстве призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток.

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