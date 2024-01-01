В Перми водитель «Омоды» насмерть сбил пешехода ДТП случилось на Лядовском тракте Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В ночь на 16 октября на Лядовском тракте 24-летний водитель автомобиля «Омода» сбил пешехода 1989 г.р., который находился на проезжей части. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительным данным Госавтоинспекции, смертельное ДТП случилось около 00:40 на 5 км Лядовского тракта, при этом пешеход не переходил дорогу. По факту происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В связи автоаварией в ведомстве вновь призывают всех автомобилистов быть внимательными к пешеходам и при приближении к пешеходным переходам, особенно ночью. Пешеходам в Госавтоинспекция напоминают о необходимости использовать световозвращающие элементы, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и в установленных местах.

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