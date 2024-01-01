Пермский учёный рассказал об опасности уссурийского полиграфа Биолог Виктор Ефимик объяснил, почему этот короед хуже других вредителей Поделиться Твитнуть

Кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского государственного национального исследовательского университета Виктор Ефимик рассказал, чем жук-полиграф опаснее других вредителей. Об этом пишет perm.aif.ru.

Биолог пояснил, что паразитов, угрожающих здоровью деревьев, в природе существует много. Это и личинки жуков-усачей, и златки, и гусеницы разных видов бабочек, и грибковые заболевания. Однако они в Прикамье есть уже давно, а уссурийский полиграф появился совсем недавно, его завезли из Западной Сибири. С таким вредителем лес бороться ещё не умеет.

По словам учёного, в с фитофагами, то есть животными, которые питаются только растительностью, древесные растения сталкиваются давно и уже научились защищаться (например, смолой).

«Когда появляется «пришелец», растения оказываются бессильны», — отметил Ефимик.

Напомним, в начале октября на территории Пермского края были установлены новые очаги распространения полиграфа. Он распространился на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края. Всего в Прикамье из-за опасного короеда ввели карантин на 190 тыс. га леса.

Уссурийский полиграф появился в нашем регионе с Дальнего Востока в 2022 году. Для борьбы с вредителем увеличивают объёмы санитарной рубки, особенно в Добрянском, Пермском и Чусовском округах.

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