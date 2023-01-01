Максим Артамонов В Пермском крае вырубят 17 га леса с очагами заражения уссурийским полиграфом Рубки ведутся на территориях Пермского и Добрянского лесничеств Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В этом году в Пермском крае планируется провести санитарные рубки на площади 17 га. Это участки с сильно ослабленными, усыхающими и погибшим лесным насаждениями. На территории, где проходят рубки, деревья заражены уссурийским полиграфом — пихтовым короедом с Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

На сегодняшний день на территории Добрянского лесничества закончилась выборочная санитарная рубка заражённых короедом пихт на свободном от аренды участке площадью 3,2 га. Для аналогичных мероприятий ещё на площади 11,4 га лесоарендаторы вносят изменения в проект освоения лесов.

Также начались санитарные рубки на площади 2,4 га на территории Пермского лесничества.

Минприроды Прикамья продолжит мониторинг лесных участков, где есть признаки поражения вредителем. На наиболее повреждённых из них планируется проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

Уссурийский полиграф с Дальнего Востока был официально выявлен в Сибири в 2008 году, а в 2022-м он начал распространяться на территории пермских лесов. По мнению прикамских чиновников, предлагаемые изменения позволят существенно сократить срок начала проведения рубок, а как следствие — улучшить состояние лесов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.