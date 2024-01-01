Уссурийский полиграф захватывает все новые территории в Пермском крае
Карантинные фитосанитарные зоны установлены ещё на площади более 42 тыс. га
На территории Пермского края установлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа, сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
«По результатам обследований, проведённых на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. На территории Крыловского участкового лесничества (Осинское лесничество), Рождественского участкового лесничества (Пермское лесничество) и Нытвенского и Краснокамского участковых лесничеств (Закамское лесничество) Пермского края общей площадью 42958,49 га», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как объясняют в ведомстве, карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения уссурийского полиграфа.
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал с 2022 года распространяться на территории пермских лесов.
Для борьбы с вредителем увеличивают объёмы санитарной рубки. Особенно — в Добрянском, Пермском и Чусовском округах.
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