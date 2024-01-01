Уссурийский полиграф захватывает все новые территории в Пермском крае Карантинные фитосанитарные зоны установлены ещё на площади более 42 тыс. га Поделиться Твитнуть

Все пихты в Пермском районе вдоль реки Сылва стоят ржавые. Фото: Марина Сизова

На территории Пермского края установлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа, сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«По результатам обследований, проведённых на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. На территории Крыловского участкового лесничества (Осинское лесничество), Рождественского участкового лесничества (Пермское лесничество) и Нытвенского и Краснокамского участковых лесничеств (Закамское лесничество) Пермского края общей площадью 42958,49 га», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как объясняют в ведомстве, карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения уссурийского полиграфа.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал с 2022 года распространяться на территории пермских лесов.

Для борьбы с вредителем увеличивают объёмы санитарной рубки. Особенно — в Добрянском, Пермском и Чусовском округах.

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