Елена Синица Семья из Пермского края победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» Многодетная семья из Пермского края получила награду в Кремлёвском дворце Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал губернатора Пермского края

Многодетная семья из Пермского края получила награду в Кремлёвском дворце. Семья Шпак из Краснокамского округа победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Все вместе они поднялись на сцену и получили заслуженную награду вместе с другими победителями со всей России!», — написал Махонин.





Он также отметил, что в семье воспитываются настоящие патриоты края и страны.

Фото: телеграм-канал губернатора Пермского края





Ранее сообщалось, что в Прикамье предложили новые выплаты жёнам участников СВО в 134,6 тысячи рублей. Законопроект предусматривает поддержку при рождении ребёнка.





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