Елена Синица
Семья из Пермского края победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
Многодетная семья из Пермского края получила награду в Кремлёвском дворце
Поделиться
Твитнуть
Многодетная семья из Пермского края получила награду в Кремлёвском дворце. Семья Шпак из Краснокамского округа победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Все вместе они поднялись на сцену и получили заслуженную награду вместе с другими победителями со всей России!», — написал Махонин.
Он также отметил, что в семье воспитываются настоящие патриоты края и страны.
Ранее сообщалось, что в Прикамье предложили новые выплаты жёнам участников СВО в 134,6 тысячи рублей. Законопроект предусматривает поддержку при рождении ребёнка.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть