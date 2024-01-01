Елена Синица Москвич намерен взыскать с пермячки свыше 4 млн рублей Рассмотрение дела назначено на 14 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Орджоникидзевский районный суд Перми обратился житель Москвы с иском к пермячке. Он просит взыскать с неё неосновательное обогащение в размере чуть более 4 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по оплате государственной пошлины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как пояснил мужчина, в феврале прошлого года они заключили договор займа в устной форме на сумму 4,75 млн руб. Деньги предназначались для приобретения в пользу истца ½ права собственности на земельный участок в Пермском крае. Однако ответчица свои обязательства не исполнила, позднее частично погасила задолженность в размере 732 тыс. руб.





Рассмотрение дела назначено на 14 ноября.





Ранее сообщалось , что экс-чиновнице минздрава Прикамья Марине Баровой просят отменить приговор.





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