Елена Синица В Перми закрылся филиал дальневосточной сети детских товаров Продолжить покупку товаров сети можно в интернет-магазине Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

В Перми закрылся единственный филиал детского магазина «Бубль-Гум». Он располагался в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На фасаде магазина появилось объявление, что продолжить покупку товаров сети можно в интернет-магазине. В пресс-службе ТРЦ закрытие филиала не комментируют, отмечает издание. На официальном сайте «Бубль-Гум» пермский филиал сети уже не значится.

Первый магазин «Бубль-Гум» открылся в 2005 году во Владивостоке. В 2012 году филиалы начали появляться в городах Урала. В ассортименте магазина — детская продукция, включая одежду, обувь и игрушки.

Ранее сообщалось, что в Перми открылся первый магазин китайского производителя мобильной техники.

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