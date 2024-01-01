Алёна Бронникова В Перми открылся первый магазин китайского производителя мобильной техники TECNO расположился в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» 16 октября открылся первый в городе фирменный магазин китайского производителя мобильной техники TECNO. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

«TECNO — бренд смартфонов и умных устройств. В магазине представлена сертифицированная продукция — широкая линейка смартфонов, беспроводные наушники, ноутбуки и мини-ПК», — рассказали представители ТРЦ.

Новый магазин расположился в помещении площадью 48 кв. м, на первом этаже «Планеты».

Кроме того, в ближайшее время в торговом центре «Столица» планируется открытие ещё одного фирменного магазина техники. Как рассказали «Новому компаньону» представители ТЦ, в ноябре на площадке в 60 кв. м на первом этаже «Столицы» начнёт работу монобрендовый салон бытовой техники российской сети Redmond Smart Home.

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