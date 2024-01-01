Алёна Бронникова
В Перми открылся первый магазин китайского производителя мобильной техники
TECNO расположился в ТРЦ «Планета»
В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» 16 октября открылся первый в городе фирменный магазин китайского производителя мобильной техники TECNO. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.
«TECNO — бренд смартфонов и умных устройств. В магазине представлена сертифицированная продукция — широкая линейка смартфонов, беспроводные наушники, ноутбуки и мини-ПК», — рассказали представители ТРЦ.
Новый магазин расположился в помещении площадью 48 кв. м, на первом этаже «Планеты».
Кроме того, в ближайшее время в торговом центре «Столица» планируется открытие ещё одного фирменного магазина техники. Как рассказали «Новому компаньону» представители ТЦ, в ноябре на площадке в 60 кв. м на первом этаже «Столицы» начнёт работу монобрендовый салон бытовой техники российской сети Redmond Smart Home.
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