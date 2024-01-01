Елена Синица В Березниках завершили рекультивацию свалки Процесс длился больше года Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Березниках завершена рекультивация свалки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Была проведена рекультивация полигона высотой 20 м и площадью 17 га. Работы выполнялись по национальному проекту «Экология». Сейчас здесь созданы террасы, установлена дренажная система, пробурены свыше 150 скважин для безопасного выделения биогаза. Кроме этого, уложен плодородный слой и выполнен посев трав.

«Процесс рекультивации длился больше года — проделан большой объём работы. В этом году по проекту «Чистая страна» также завершили рекультивацию свалки в Кунгуре, на финальном этапе работы и в Соликамске», — сообщил губернатор.





Ранее сообщалось, что в Соликамске подрядная организация выполнила порядка 65% работ по рекультивации свалки хозяйственно-бытовых отходов.

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