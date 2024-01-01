В Пермском крае рекультивация крупной свалки выполнена на 65% Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Соликамске (Пермский край) подрядная организация выполнила порядка 65% работ по рекультивации свалки хозяйственно-бытовых отходов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Прикамья.

В южной части Соликамска, на территории п. Карналлитовый, уже завершено формирование тела полигона, которое защищено специальными изолирующими материалами. В настоящее время подрядная организация наносит слой плодородного грунта и начинает высаживать многолетние травы. После завершения проекта зона, где осуществлялась утилизация отходов, будет восстановлена для повторного использования.

В ведомстве подчеркнули, что данный проект является крупнейшим в регионе в рамках национального проекта. В результате ликвидации свалки в Соликамске будет восстановлено примерно 25,5 га повреждённой земли. Реализуемые мероприятия повысят качество жизни для 90 тыс. жителей.

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