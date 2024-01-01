Елена Синица Примерно 84% жителей Перми против инициативы введения налога на бездетность При этом 64% опрошенных однозначно против, а 20% — скорее против Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Порядка 84% пермяков не поддерживают инициативу введения налога на бездетность. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

При этом 64% опрошенных однозначно против, а 20% — скорее против. Также сообщается, что женщины чаще мужчин высказываются против этой идеи (93% против 74%). Чаще однозначное несогласие выражают жители в возрасте до 34 лет.

Подавляющее большинство бездетных респондентов не поддержали введение налога (92% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 99% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).





Ранее сообщалось , что запрет движения чайлдфри в России поддерживают 37% опрошенных жителей Перми.

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