Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 37% опрошенных жителей Перми Треть выступает против Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Более трети (37%) опрошенных жителей Перми поддерживают запрет движения чайлдфри в России. Ровно треть (33%) выступают против. Об этом сообщает SuperJob. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения, проживающие в краевом центре.

Отмечается, что мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри. Чем выше доход респондентов и чем они старше, тем чаще инициатива находит одобрение. 42% имеющих детей респондентов выступают за запрет движения, такой же точки зрения придерживаются 32% бездетных.

Напомним, член комитета Государственной думы по безопасности Бийсултан Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. По его мнению, в России необходимо проработать законодательные решения в части запрета распространения любой информации, дискредитирующей семейные ценности и призывающей граждан к отказу от деторождения.

При этом Хамзаев отметил, что чайлдфри как организации не существует юридически. Но действуют разноуровневые организации, которые, в том числе, работают на грантах, формируют общественное мнение и агрессивно уверяют человека, что ему не надо рожать детей ради личной свободы. Депутат считает, что это деградация личности, а не свобода.

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