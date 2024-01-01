В Перми прошёл турнир Ural FC 8 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Российские бойцы Кирилл Сидельников и Сослан Асбаров добились побед в главных боях турнира Ural FC 8, который прошёл в Перми 16 октября.

Известный по выступлениям в боксе и на голых кулаках Сослан Асбаров в главном бою турнира «Кубок губернатора Пермского края» техническим нокаутом в третьем раунде победил британца Роберта Бордмана в поединке в тяжёлом весе по специальным правилам Ural FC — по правилам ММА только в стойке. В активе англичанина по шесть побед в боксе и в поединках на голых кулаках. Сослан Асбаров продолжает оставаться непобеждённым.

В со-главном событии шоу известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил экс-бойца Bellator и PFL американца Ракима Кливленда.

В главном карде турнира боец Ural Kali Fighter из Соликамска Сергей Пономарёв в поединке по правилам К1 раздельным решением победил австралийца Джейдена Эйнауда и завоевал пояс Ural FC в весе до 85 кг. Команда Ural Kali Fighter, которую поддерживает «Уралкалий», входящий в группу «Уралхим», является одной из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Соликамск на соревнованиях по кикбоксингу и ММА различного уровня.

В рамках шоу Ural FC 8 свои бои провели ещё восемь представителей Пермского края: Степан Шадрин, Кирилл Степаненко, Виталий Боев, Иван Зиновьев, Артём Швецов, Дарья Кувакина, Валерий Бизяев и Никита Шаршавин.

Титульным спонсором Лиги традиционно выступила группа «Уралхим».

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Итоговые результаты боев турнира Ural FC 8 в ММА выглядят следующим образом:

— Вячеслав Иовин техническим нокаутом победил Степана Шадрина;

— Виталий Боев болевым приёмом победил Бахрама Шакирбаева из Кыргызстана;

— Василий Курочкин удушающим приёмом во втором раунде победил Гамзата Хирамагомедова;

— Никита Шаршавин единогласным решением судей победил бразильца Дугласа Рибейро;

— Кирилл Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил американца Ракима Кливленда.

В соревнованиях по кикбоксингу К1 поединки завершились таким образом:

— Кирилл Степаненко во втором раунде нокаутировал Артёма Ткачука из Белоруссии;

— Иван Зиновьев единогласным решением судей победил Евгения Мягкова из Белоруссии;

— Артём Швецов единогласным решением судей победил Максима Сподаренко из Белоруссии;

— Дарья Кувакина по итогам экстра-раунда победила Дебору Эвору из Португалии;

— португалец Иури Фернандес единогласным решением судей победил Валерия Бизяева;

— в бою за пояс Ural FC Сергей Пономарёв раздельным решением судей победил австралийца Джейдена Эйнауда.

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