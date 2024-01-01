Сослан Асбаров выступит на турнире Ural FC 8 в Перми Поделиться Твитнуть

Известный по выступлениям на голых кулаках и в боксе Сослан Асбаров проведёт бой на турнире Ural FC 8 (12+), который состоится 16 октября в Перми. Соперником Асбарова станет британец Роберт Бордман. Этот поединок в тяжёлом весе возглавит предстоящий турнир Лиги Ural FC на Кубок губернатора Пермского края и пройдёт по специальным правилам Ural FC.

Мастер спорта международного класса по боксу Сослан Асбаров успешно выступал на профессиональном ринге — в его послужном списке победы над такими соперниками, как Дмитрий Кудряшов и Брэндон Глэнтон. Асбаров также не знал поражений и в боях на голых кулаках. Боец владел титулами Hardcore в этих двух дисциплинах. Сейчас 32-летний Асбаров проведёт поединок по специальным правилам Ural FC против британца Бордмана, который тоже не знает поражений ни в боксе, ни в поединках на голых кулаках. В активе 37-летнего Бордмана шесть побед на профессиональном ринге, он выступает в британском отделении известного промоушена Bare Knuckle FС, имея на своём счету шесть побед на голых кулаках.

В со-главном событии шоу известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом. Также пройдёт титульный поединок за пояс Ural FC в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономарёвым и австралийцем Джейденом Эйнаудом.

Всего в рамках Кубка губернатора Пермского края состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга, которые будут транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра KION.

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