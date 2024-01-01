Зарина Ситдикова В Перми состоится международный турнир по смешанным единоборствам Ural FC 8 В главном поединке встретятся пермяк Никита Шаршавин и бразилец Фабио Агиар Поделиться Твитнуть

В УДС «Молот» 16 октября состоится международный турнир Ural FC 8 (12+). В главном поединке на ринг выйдут пермяк Никита Шаршавин и бразилец Фабио Агиар. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В активе пермского бойца 10 побед в смешанных единоборствах, однако он долгое время не принимал участие в соревнованиях. У его соперника из Бразилии было 18 побед и 4 поражения в ММА. Противостояние между спортсменами в среднем весе будет состоять из трёх раундов по пять минут.

В соглавном бою встретятся известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников и экс-боец Bellator и PFL, американец Раким Кливленд. В рамках турнира также пройдёт титульный поединок в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter — россиянином Сергеем Пономарёвым и австралийцем Джейденом Эйнаудом.

Восьмое номерное шоу лиги Ural FC пройдёт в рамках Кубка губернатора Пермского края. Титульным спонсором чемпионата выступает группа «Уралхим».

Турнир в Перми будет состоять из 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга. Все бои будут транслироваться в прямом эфире в онлайн-кинотеатре KION.

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