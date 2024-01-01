Елена Синица В Перми изменится расписание движения двух маршрутов Речь идёт о маршрутах №14 с 19 октября и №18 с 21 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми изменится расписание движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идёт о маршрутах №14 с 19 октября и №18 с 21 октября. Так, у маршрута №14 изменится расписание выходных дней, что связано с меняющейся дорожной обстановкой, сказали в департаменте транспорта администрации Перми.

Что касается маршрута №18, с 21 октября по будням будут скорректированы отправления маршрута от остановки «Пермский военный институт» в вечернее время. Изменения вводятся на основе обращений сотрудников промышленных предприятий. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием.

Ранее сообщалось, что за первую навигацию в Перми катамаран «ЭкоходЪ» перевёз более 32 тыс. пассажиров.

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