Елена Синица В Пермском крае на 25% снизился объём выдачи потребительских кредитов С таким показателем Пермский край занимает 17-ю строчку рейтинга среди 30-ти регионов России, которые исследовались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре 2024 года в Пермском крае объём выдачи потребительских кредитов составил 7,1 млрд руб. Это на 25% меньше, чем в августе того же года (9,5 млрд руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край занимает 17-ю строчку рейтинга среди 30-ти регионов России, которые исследовались.





В целом по стране объём выданных потребительских кредитов в сентябре 2024 года составил 394,5 млрд руб. Это в сравнении с августом на 27,2% меньше.





Больше всего объём выдачи в сентябре 2024 года зафиксирован в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщили в пресс-службе НБКИ.





Ранее сообщалось, что в Перми мошенники выманили у пенсионерки 275 тыс. руб. под предлогом повышения тарифа сотовой связи.

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