Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил президенту спорткомплекс «Энергия» Презентация проходила во время Международного форума «Россия — спортивная держава» Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Москве проходит Международный форум «Россия — спортивная держава». В ходе мероприятия президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи презентовали новые объекты спорта, которые были введены в эксплуатацию в 2024 году при федеральной поддержке. Среди них — спорткомплекс «Энергия» стоимостью 2 млрд руб. и площадью почти 17 тыс. кв. м.

«Энергия» — уникальный по размеру и оснащению спортивный объект для нашего региона. Здесь обустроены бассейн, тренажёрные и игровые залы, залы для единоборств и бокса, три теннисных корта. На территории спорткомплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны», — перечислил губернатор Пермского края.





По его словам, создано большое пространство, которое одновременно обеспечивает тренировки и соревнования по разным видам спорта: триатлону, борьбе, спортивной гимнастике, волейболу, гандболу, мини-футболу, водным видам спорта и др.





В спорткомплексе занимаются около 1 тыс. жителей, больше 500 — плаванием, 450 детей — в спортивных секциях. «Энергию» построили благодаря федеральной поддержке проекта «Спорт — норма жизни» и инфраструктурной программе развития «Пермь-300».





Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Владимир Путин поблагодарил Дмитрия Махонина за то, что власти уделяют столько внимания физической культуре и спорту: «Думаю, есть ещё над чем работать в Перми, желаю успехов, спасибо большое!».





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми установят специальную зону для строительства мультитемпературного комплекса. Объект возведут на Верхнемуллинской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.