Жителя Прикамья обвиняют в гибели мамы с ребёнком
В крови водителя, устроившего ДТП, обнаружили наркотические вещества
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Гремячинска, который обвиняется в гибели двух пассажиров.
Уголовное дело в отношении жителя Гремячинска, по вине которого погибли двое пассажиров, направлено в суд.
Он, как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, обвиняется по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Смертельное ДТП, напомним, произошло в июле 2024 года. Водитель — житель Гремячинска — осуществлял перевозку пассажиров на автомобиле «Лада Гранта».
По дороге «Кунгур — Соликамск» он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Митсубиси L200». Пострадали пассажиры «Лады». Погиб 7-летний ребёнок, который находился в автомобиле «Лада Гранта» вместе с мамой и старшим братом. Он скончался до приезда медиков. Его маму пытались спасти врачи, но не довезли до больницы — она скончалась от полученных травм в машине скорой. 14-летний брат получил лёгкий вред здоровью.
Медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения показало наличие в его организме наркотического вещества.
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