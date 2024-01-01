Жителя Прикамья обвиняют в гибели мамы с ребёнком В крови водителя, устроившего ДТП, обнаружили наркотические вещества Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция по Пермскому краю

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Гремячинска, который обвиняется в гибели двух пассажиров.





Он, как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, обвиняется по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения).





Смертельное ДТП, напомним, произошло в июле 2024 года. Водитель — житель Гремячинска — осуществлял перевозку пассажиров на автомобиле «Лада Гранта».





По дороге «Кунгур — Соликамск» он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Митсубиси L200». Пострадали пассажиры «Лады». Погиб 7-летний ребёнок, который находился в автомобиле «Лада Гранта» вместе с мамой и старшим братом. Он скончался до приезда медиков. Его маму пытались спасти врачи, но не довезли до больницы — она скончалась от полученных травм в машине скорой. 14-летний брат получил лёгкий вред здоровью.





Медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения показало наличие в его организме наркотического вещества.

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