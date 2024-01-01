Алёна Бронникова В смертельной аварии в Пермском крае погиб семилетний ребёнок Ещё двое пострадавших находятся в больнице Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае 5 июля на трассе Кунгур-Соликамск произошло ДТП, в котором погиб семилетний мальчик. Следователи Губахинского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В дневное время 5 июля водитель автомобиля, в котором находилось трое пассажиров, в том числе двое детей, двигался по автодороге Кунгур-Соликамск. На 161 км водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим движущимся на встречу автомобилем», — рассказали в краевом СКР.

В результате аварии находящийся в салоне автомобиля семилетний мальчик, скончался на месте. Двое пострадали, среди них — 14-летний подросток. Пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия выехала следственная группа, специалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы, устанавливают все обстоятельства аварии. Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле главы краевого СКР Дениса Головкина.

Ранее сообщалось, что 5 июля в Краснокамске произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Мужчина ехал по обочине дороги, затем по неустановленной причине выехал на проезжую часть и попал под машину. От полученных травм он скончался на месте.

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