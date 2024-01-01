Алёна Бронникова В ДТП на территории Пермского края погиб велосипедист Госавтоинспекция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём 5 июля в Краснокамске произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно установлено, что велосипедист 1952 года рождения двигался по обочине по ул. Промышленной в сторону ул. Февральской. По неустановленной причине он выехал на проезжую часть недалеко от дома №19, где в это время в попутном направлении проезжал автомобиль Hyundai под управлением водителя 1966 года рождения. Произошло столкновение, в результате которого велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспеции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на автодороге Нытва — Кудымкар в Прикамье произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Водитель за рулём автомобиля «Богдан» сбил лося, вышедшего на дорогу. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость. Животное погибло.

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