Елена Синица В Прикамье 12-летняя девочка пострадала в ДТП с лосем Животное погибло Поделиться Твитнуть

В ночь на понедельник, 1 июля, на автодороге Нытва — Кудымкар случилось ДТП. Водитель за рулём автомобиля «Богдан» сбил лося, вышедшего на дорогу. Об этом сообщает ВЕТТА.

По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость. Животное погибло. Также пострадала 12-летняя девочка, которая была в автомобиле. Её госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

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