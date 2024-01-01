В Перми на автовокзале задержали двух мужчин из-за боевой гранаты Их обоих будут судить Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми избрал 35-летнему пермяку, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении оружия, меру пресечения в виде водворения в СИЗО. По данным правоохранителей, из-за него граната оказалась в здании автовокзала в начале этой недели, что стало причиной эвакуации здания.

По данным Properm.ru, в ходе судебного процесса выяснилось, что боеприпас принадлежал 35-летнему мужчине, который отдыхал в баре «Доски» и решил показать своим приятелям гранату РГД-5. Охранники заведения, увидевшие боеприпас, вызвали полицию, однако мужчина успел скрыться до приезда правоохранителей. Он оставил гранату на улице, но позже её нашёл другой подвыпивший пермяк. Забрав опасный груз, он оставил его на автовокзале. Вскоре этого мужчину задержали и отправили в изолятор.

По данным источников издания, хотя оставленная граната была боевая, опасности для окружающих она не представляла, так как в её запал кто-то внёс изменения кустарным способом. Это не позволяло вытащить чеку и привести боеприпас в действие.

Напомним, вечером 14 октября полиция эвакуировала пассажиров здания пермского автовокзала по ул. Революции, 68. Там работали оперативные службы. Территорию объекта огородили, а внутрь никого не пускали.

Мужчину, оставившего гранату, вычислили по видеокамерам и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия). Санкция по этой статье — от ограничения свободы на срок до трёх лет до лишения свободы до пяти лет со штрафом до 80 тыс. руб.

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