В Перми задержанного на автовокзале мужчину заподозрили в хранении взрывного устройства Его поместили в изолятор Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские полицейские задержали в краевой столице мужчину, который 14 октября оставил в здании автовокзала у центрального рынка предмет, похожий на гранату.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю, вечером в отдел полиции поступило сообщение, что на автовокзале находится опасный предмет. Тогда из здания вывели всех посетителей и персонал, а на место приехали полиция и росгвардейцы.

Взрывотехники установили: граната не представляет опасности для окружающих. Позже правоохранители установили по видеокамерам и личность мужчины, который оставил пакет. Горожанина уже задержали и водворили в изолятор.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия). Санкция по этой статье — от ограничения свободы на срок до трёх лет до лишения свободы до пяти лет со штрафом до 80 тыс. руб.

Напомним, вечером 14 октября у здания пермского автовокзала по ул. Революции, 68 работали оперативные службы. Территорию объекта огородили, а внутрь никого не пускали. Всех людей из здания вывели около 19:20.





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