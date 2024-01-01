Зарина Ситдикова В Перми эвакуировали людей из центрального автовокзала Вход в здание запрещён Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

У здания пермского автовокзала на ул. Революции, 68 работают оперативные службы. Территория объекта огорожена, внутрь никого не пускают. Об этом «Новому компаньону» с места событий сообщил очевидец.

По словам свидетеля происшествия, около 19:20 все работники и посетители автовокзала были эвакуированы. К зданию приехали оперативные службы: три полицейские машины, два УАЗа, «Газель» и кареты скорой помощи. Территорию объекта оградили сигнальной лентой, вход в здание закрыли.

«Внутрь никого не пускают. Сейчас ждут кинологов», — уточнил очевидец.

Максим Артамонов

По информации источника «Нового компаньона» в оперативных службах, меры безопасности предприняты из-за обнаруженного в здании автовокзала подозрительного предмета.

В министерстве территориальной безопасности и Управлении МВД России по городу Перми информацию о происшествии уточняют.

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