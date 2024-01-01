Елена Синица

В Перми продлили арест студентке, обвиняемой в участии в террористической организации

Сейчас ведутся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия

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ФСБ

  tert.am

Суд продлил меру пресечения студентке Пермского государственного медицинского университета, которая принимала участие в деятельности террористической организации. Девушка будет заключена под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Уточняется, что задержанная была сторонницей неонацистской идеологии, поддерживала контакты с лидерами националистической организации, администрировала каналы и чаты террористической направленности.

Сейчас ведутся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Пермский гарнизонный военный суд вернулось уголовное дело против бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева.


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