Елена Синица В Перми продлили арест студентке, обвиняемой в участии в террористической организации Сейчас ведутся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия Поделиться Твитнуть

Суд продлил меру пресечения студентке Пермского государственного медицинского университета, которая принимала участие в деятельности террористической организации. Девушка будет заключена под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Уточняется, что задержанная была сторонницей неонацистской идеологии, поддерживала контакты с лидерами националистической организации, администрировала каналы и чаты террористической направленности.





Сейчас ведутся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия.





Ранее сообщалось , что в Пермский гарнизонный военный суд вернулось уголовное дело против бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева.









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