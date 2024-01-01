Елена Синица В Перми один из последних активов Дмитрия Рыболовлева ликвидирован УК «Кастом Кэпитал» занималось доверительным управлением имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

В Перми ликвидировано ООО УК «Кастом кэпитал», соучредителем которого выступало ООО «Оргстрой-финанс» (подконтрольное бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на данные, внесённые в ЕГРЮЛ.

УК «Кастом Кэпитал» занималось доверительным управлением имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов.





Ранее также сообщалось, что Рыболовлев сворачивал часть своего бизнеса в Перми, в частности, клиентский бизнес в ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый дом».





Напомним , к 1 августа 2024 года Дмитрий Рыболовлев увеличил состояние на 732 млн долларов.

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