Миллиардер из Перми Дмитрий Рыболовлев увеличил состояние на 732 миллиона долларов В рейтинге самых богатых людей он занял 177 место Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

Родившийся в Перми миллиардер Дмитрий Рыболовлев с начала года и по состоянию на 1 августа стал богаче на 732 млн долларов. Эту информацию приводит издание Bloomberg.

В настоящее время состояние Рыболовлева оценивается в 12,3 млрд долларов США. В рейтинге миллиардеров он занимает 177 строчку.

Ранее тот же Bloomberg писал, что с начала 2024 года по 4 июня состояние Рыболовлева увеличилось на 629 млн долларов и достигло 12,2 млрд долларов.

Издание напоминает, что большую часть состояния Рыболовлев получил от продажи двух российских компаний по производству удобрений — «Уралкалия» и «Сильвинита». Он продал акции «Уралкалия» на 950 млн долларов во время первичного публичного размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. Затем продал оставшуюся долю в «Уралкалии» и 20% «Сильвинита» за более чем 7 млрд долларов в 2010 и 2011 годах. Тогда же он приобрёл 10% акций публично торгуемого Банка Кипра, сейчас владеет менее 1% акций, в 2011 году он купил 67% акций ФК «Монако».

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