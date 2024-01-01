Алёна Бронникова С начала года состояние миллиардера из Прикамья выросло на 629 млн долларов Его общее состояние оценивается в 12,2 млрд долларов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

Состояние миллиардера и бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева с начала 2024 года по 4 июня увеличилось на 629 млн долларов и достигло 12,2 млрд долларов. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index, ежедневного рейтинга 500 самых богатых людей мира.

Согласно сводной информации, 9,1 млрд долларов капитала бизнесмена составляют наличные средства, 1,82 млрд — коллекция произведений искусства и драгоценностей, 1,1 млрд — недвижимость и яхты, 191 млн — футбольный клуб «Монако», 21,4 млн — акции.

Издание напоминает, что большую часть состояния Рыболовлев получил от продажи двух российских компаний по производству удобрений — «Уралкалия» и «Сильвинита». Он продал акции «Уралкалия» на 950 млн долларов во время первичного публичного размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. Затем продал оставшуюся долю в «Уралкалии» и 20% «Сильвинита» за более чем 7 млрд долларов в 2010 и 2011 годах. Тогда же он приобрёл 10% акций публично торгуемого Банка Кипра, сейчас владеет менее 1% акций, в 2011 году он купил 67% акций ФК «Монако».

В рейтинге агентства Рыболовлев занимает сейчас 175 место, а среди 26 российских миллиардеров, попавших в рейтинг — 10 место.

Самым богатым россиянином остаётся один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. При этом его активы с начала года снижались, а к 4 июня увеличились на 66,5 млн долларов и составили 31,1 млрд.

В феврале Банк России по заявлению ООО УК «Кастом Кэпитал», одного из последних пермских бизнесов Рыболовлева, аннулировал лицензию общества на управление инвестфондами, паевыми инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами. ООО вышло из состава членов Национальной Ассоциации участников фондового рынка.

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