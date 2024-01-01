Один из последних в Перми активов Дмитрия Рыболовлева сворачивает бизнес У ООО УК «Кастом Кэпитал» аннулировали лицензию Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

sport24.ru

Банк России по заявлению ООО УК «Кастом Кэпитал» аннулировал лицензию общества на управление инвестфондами, паевыми инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами. Также ООО вышло из состава членов Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). «Кастом Кэпитал» был один из последних пермских бизнесов бывшего владельца «Уралкалия», миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания была приобретена Рыболовлевым семь лет назад и специализировалась на доверительном управлении имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов. По словам источников, у учредителей «Кастом Кэпитал» давно была задача закрыть организацию, но прежде нужно было продать всё имущество ПИФов, среди которых были участки на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае.

Ранее Дмитрий Рыболовлев распродал недвижимость в Перми, прекратил клиентский бизнес в ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый дом». В 2023 году была ликвидирована ещё одна инвесткомпания бизнесмена — АО «Каменный пояс». Принадлежащее Рыболовлеву ЗАО «Пермгеологодобыча» в 2020 году отказалось от лицензии и завершило алмазодобычу в Пермском крае.





















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