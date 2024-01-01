Пермяк отсудил более 500 тысяч рублей за сорванный договор по остеклению лоджии Решение суда пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми отсудил порядка полумиллиона за нарушение условий договора подряда. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Как следует из материалов суда, летом 2021 года пермяк решил остеклить лоджию. За установку пластиковой конструкции он внёс предоплату 54 450 рублей.

Однако работы по договору выполнены не были. Не раз он обращался к индивидуальному предпринимателю, взявшемуся остеклить лоджию, тот сообщал, что денег не вернёт, а работы будут выполнены с задержкой во времени. Жителю Перми пришлось обратится в суд.





Суд установил, что предприниматель нарушил условия договора, поэтому житель Перми вправе требовать расторжения договора и возврата выплаченной суммы.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми мошенники выманили у пенсионерки 2 Мотовилихинский райсуд Перми заочно взыскал с предпринимателя уплаченные по договору 54 450 рублей. А также неустойку в размере 413 820 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере 15 630, 46 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 039 рублей.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми мошенники выманили у пенсионерки 2 75 тысяч рублей под предлогом изменения тарифа сотовой связи

Пропажу пенсионерка заметила спустя сутки и обратилась в полицию.

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