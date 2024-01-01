В Перми начнёт работать третья пекарня «Цех» Она откроется в ноябре рядом с ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В помещении ЖК «Новый центр» на ул. Революции появится новая пекарня «Цех». Об этом в соцсетях рассказала владелица пекарни «Цех» и итальянской столовой Cultura bistro Елизавета Ельцова. Запустить новый проект планируется в ноябре. Площадь помещения общепита заведения будет больше, чем в уже существующих.

«У нас немножечко затянулся ремонт, но все продвигается», — пояснила Ельцова, отметив, что новое помещение пекарни будет больше по площади, чем существующие.

Впервые кафе «Цех» появилось в краевой столице весной 2021 года. Первая пекарня начала работать рядом с кинотеатром «Кристалл», а через три года собственники открыли в Перми первую итальянскую столовую.

На сегодняшний день в городе работают две пекарни «Цех». Одна на Комсомольском проспекте, 53а, а другая — на ул. Луначарского, 99.

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