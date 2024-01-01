В мэрии Перми объяснили, почему были спилены берёзы на набережной Камы В сквере были вырублены 14 деревьев Поделиться Твитнуть

Деревья были спилены у прогулочной части возле сквера.

В администрации Перми объяснили, что березы на набережной спилили после обследования.

Вечером 15 октября, напомним, пермяки заметили, как рабочие рубят деревья в сквере на набережной Камы.

Как рассказали в мэрии perm.aif.ru, решение было принято после обследования зелёных насаждений набережной ещё в августе 2023 года. Так, 14 березам тогда присвоили 5 категорию состояния деревьев «сухостой». И сейчас, в октябре, эти деревья были спилены. Подрядчик, который спилил деревья, должен вывести остатки и убрать их с газона.

До конца года власти планируют компенсировать срубленные деревья. На близлежащей территории посадят столько же берёз.



Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что работы по благоустройству части набережной — от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов — запланированы на 2024—2025 годы, в результате их проведения пермская набережная левого берега Камы — в Ленинском и Мотовилихинском районах — станет одной из самых протяжённых в России: её общая длина составит более 3,5 км.





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