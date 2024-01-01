Визит-центр на Егошихе пермские власти обещают построить в ноябре Для посетителей его откроют в следующем году Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В долине Егошихи рядом с Северной дамбой заканчивается возведение нового визит-центра. Все работы планируется завершить в ноябре этого года. Этот объект планируется открыть в следующем году.

На данный момент рабочие завершают возведение каркаса здания, а около него уже смонтированы экологические тропы на сваях и смотровые площадки, сообщает «В Курсе» со ссылкой на мэрию Перми.

Строительство визит-центра и благоустройство Егошихи проходит в рамках реализации проекта «Зелёное кольцо».

Напомним, работы по возведению визит-центра в долине Егошихи начались в начале апреля. Одноэтажное здание появится неподалёку от нового дома ПЗСП на бульваре Гагарина, 18, который расположен практически у лога реки. По задумке, новый объект станет точкой притяжения для горожан, здесь будут проходить экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и другие мероприятии.

В начале мая пермские власти заявляли, что визит-центр на Егошихе построят к концу июня, остальные работы по благоустройству в долине реки планируется закончить в ноябре. Однако сроки сдвинули.

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