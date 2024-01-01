Алёна Бронникова Приговор поджигателям военкомата Кировского района Перми вступил в силу Пермяки получили по 10 и 11 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

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В Перми вступил в силу приговор двум поджигателям военкомата в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

«Пресечена противоправная деятельность сторонников праворадикальной идеологии, которые в составе террористического сообщества, действуя по указанию лица, находящегося на территории Украины и оказывающего содействие Службе безопасности Украины, совершили террористический акт путём поджога военного комиссариата Перми, а также осуществляли сбор и передачу иностранной спецслужбе сведений об объектах Свердловской железной дороги», — отметили в ведомстве.

Напомним, по версии следствия и суда, 24 июня 2022 года Соколов и Гашев бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми. Через некоторое время они были задержаны при попытке покинуть регион. Были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.4, ст. 275 УК РФ.

Центральный окружной военный суд признал фигурантов виновными и назначил Соколову наказание в виде 11 лет лишения свободы, Гашеву — в виде 10 лет лишения свободы, обоим — с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

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